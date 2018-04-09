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Twitter з 2015 року закрив понад 1,2 млн акаунтів через терористичний контент

9 квітня, 2018 - 17:51
Фото Reuters

З серпня 2015 року Twitter призупинив дію більш 1,2 млн акаунтів через пропаганду тероризму.

Близько 275 тис. акаунтів були видалені в другій половині 2017 року, передає Рубрика.

Компанія представила звіт у зв’язку з тим, що все більше користувачів турбуються з приводу дезінформації, пропаганди насильства та іншого токсичного контенту, який поширюється в соціальних мережах.

Представники Twitter запевнили, що їх сайт – «небажане місце для тих, хто прагне сприяти тероризму».

Згідно зі звітом, 93% припинених акаунтів були виявлені внутрішніми, запатентованими компанією інструментами, і майже три чверті заморозили до появи першого твіту.

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