Twitter з 2015 року закрив понад 1,2 млн акаунтів через терористичний контент

З серпня 2015 року Twitter призупинив дію більш 1,2 млн акаунтів через пропаганду тероризму.

Близько 275 тис. акаунтів були видалені в другій половині 2017 року, передає Рубрика.

Компанія представила звіт у зв’язку з тим, що все більше користувачів турбуються з приводу дезінформації, пропаганди насильства та іншого токсичного контенту, який поширюється в соціальних мережах.

Представники Twitter запевнили, що їх сайт – «небажане місце для тих, хто прагне сприяти тероризму».

Згідно зі звітом, 93% припинених акаунтів були виявлені внутрішніми, запатентованими компанією інструментами, і майже три чверті заморозили до появи першого твіту.