Ким би ти не був — будь краще.
Авраам Лінкольн, 16-й президент США, національний герой американського народу

У Фінляндії понад 50 тис. літрів хімікатів розлито внаслідок сходження з колії потягу РФ

9 квітня, 2018 - 12:35
Фото: Twitter

Понад 50 тисяч літрів легкозаймистої речовини потрапило в навколишнє середовище у Фінляндії внаслідок сходження з колії російського потягу, який перевозив небезпечний хімікат.

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на місцеве видання Helsingin Sanomat.

Зазначається, що в цистернах був метил-третинний бутиловий етер. Речовина, яка використовується в паливній промисловості.

«Речовина отруйна та може мати негативний вплив на навколишнє середовище», — повідомив працівник надзвичайних служб Ееро Ахо.

Також Ахо висловив сумнів, що ліквідувати аварію вдасться найближчим часом.

Через аварію на цій ділянці залізниці тимчасово перекрили рух потягів. На місці працюють рятувальники та екологи.

 

Більше новин

Китай заборонив експорт до КНДР матеріалів і технологій для ядерної зброї
У Нігерії звільнили близько 150 заручників терористів "Боко Харам"
Колумбія поділиться досвідом реінтеграції з українськими парламентарями
У Львівській області перекинулось близько 10 вантажних вагонів
Авіація Ізраїлю атакувала Сектор Гази
У Києві ліквідували пожежу в столичному зоопарку

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 