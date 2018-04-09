У Фінляндії понад 50 тис. літрів хімікатів розлито внаслідок сходження з колії потягу РФ

Понад 50 тисяч літрів легкозаймистої речовини потрапило в навколишнє середовище у Фінляндії внаслідок сходження з колії російського потягу, який перевозив небезпечний хімікат.

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на місцеве видання Helsingin Sanomat.

Зазначається, що в цистернах був метил-третинний бутиловий етер. Речовина, яка використовується в паливній промисловості.

«Речовина отруйна та може мати негативний вплив на навколишнє середовище», — повідомив працівник надзвичайних служб Ееро Ахо.

Також Ахо висловив сумнів, що ліквідувати аварію вдасться найближчим часом.

Через аварію на цій ділянці залізниці тимчасово перекрили рух потягів. На місці працюють рятувальники та екологи.