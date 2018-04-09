У Казахстані старшокласники навчатимуться англійською мовою

У Казахстані впроваджується реформа освіти, в тому числі вводиться викладання предметів англійською мовою в старших класах.

Про це повідомляє Рубрика з посиланням на прес-службу президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

«Не навчивши дітей англійській мові зараз, в майбутньому ми не зможемо здійснювати повноцінну підготовку кадрів. Це – вимога часу, до якої батьки повинні поставитися з розумінням. При цьому не можна забувати і про вивчення казахської мови “, – сказав Назарбаєв на зустрічі з міністром освіти і науки Казахстану.

Для ведення окремих предметів англійською мовою здійснюється програма підготовки вчителів.

Таким чином, в 2019 році 13,5 тисяч шкільних викладачів почнуть навчати чотирьох предметів англійською мовою.