У Києві ліквідували пожежу в столичному зоопарку

У Києві рятувальники ліквідували пожежу в столичному зоопарку, повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“8 квітня о 18:01 до рятувальників ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території Київського зоопарку. Як стало відомо, загорілася крівля одноповерхової будівлі, для зимового утримання тварин. Площа загоряння складала 60 кв.м.”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загоряння було локалізовано о 18:37, а о 18:50 - ліквідовано. До гасіння залучалося 23 чоловіка особового складу та 4 одиниці техніки. Загиблих та травмованих немає.

Тварин з приміщення, де виникло загоряння евакуйовано.