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У Києві ліквідували пожежу в столичному зоопарку

9 квітня, 2018 - 10:25
Фото: dsns.gov.ua

У Києві рятувальники ліквідували пожежу в столичному зоопарку, повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“8 квітня о 18:01 до рятувальників ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території Київського зоопарку. Як стало відомо, загорілася крівля одноповерхової будівлі, для зимового утримання тварин. Площа загоряння складала 60 кв.м.”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загоряння було локалізовано о 18:37, а о 18:50 - ліквідовано. До гасіння  залучалося 23 чоловіка особового складу та 4 одиниці техніки. Загиблих та травмованих немає.

Тварин з приміщення, де виникло загоряння евакуйовано.

 

Джерело: День

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