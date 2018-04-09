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У Києві покажуть польський фільм про "Будинок з химерами"

9 квітня, 2018 - 15:16
Фото: city-kyiv.com.ua

У столичному кінотеатрі "Україна" 20 квітня відбудеться показ фільму "Дім архітектора Городецького" польського режисера Вєслава Романовського.  

Про це повідомляє Польський Інститут у Києві.

"Творча діяльність видатного архітектора Владислава Городецького у Києві розпочалась на зламі ХІХ та XX століть. В його творчому доробку численні споруди, від Національного художнього музею у стилі класицизму до караїмської кенаси в мавританському стилі. Вершиною ж творчого злету Городецького став його власний маєток на Банковій, 10, так званий "Будинок з химерами", зведений ним у 1903 році з нагоди свого сорокаріччя. В ньому втілено відгомін мисливських захоплень Городецького, плід його творчої фантазії, яка бунтувала проти встановлених форм і традицій", - ідеться в повідомленні.

Початок показу о 17:00. Вхід вільний за умови обов'язкової реєстрації на показ до 17 квітня 2018 року за адресою: natalia.bankewycz(at)instytutpolski.org

Після показу відбудеться дискусія за участі режисера Вєслава Романовського "Постать Городецького у польсько-українському історичному контексті".

 

Джерело: День

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