У Києві покажуть польський фільм про "Будинок з химерами"

У столичному кінотеатрі "Україна" 20 квітня відбудеться показ фільму "Дім архітектора Городецького" польського режисера Вєслава Романовського.

Про це повідомляє Польський Інститут у Києві.

"Творча діяльність видатного архітектора Владислава Городецького у Києві розпочалась на зламі ХІХ та XX століть. В його творчому доробку численні споруди, від Національного художнього музею у стилі класицизму до караїмської кенаси в мавританському стилі. Вершиною ж творчого злету Городецького став його власний маєток на Банковій, 10, так званий "Будинок з химерами", зведений ним у 1903 році з нагоди свого сорокаріччя. В ньому втілено відгомін мисливських захоплень Городецького, плід його творчої фантазії, яка бунтувала проти встановлених форм і традицій", - ідеться в повідомленні.

Початок показу о 17:00. Вхід вільний за умови обов'язкової реєстрації на показ до 17 квітня 2018 року за адресою: natalia.bankewycz(at)instytutpolski.org

Після показу відбудеться дискусія за участі режисера Вєслава Романовського "Постать Городецького у польсько-українському історичному контексті".