У Львівській області перекинулось близько 10 вантажних вагонів

На Львівщині, біля села Залвір‘я, що у Буському районі перекинулось близько десяти вантажних вагонів, повідомляє агентство УНН.

Наразі, рух пасажирських та вантажних поїздів, які проїжджають по цій ділянці призупинений.

На залізничному вокзалі у Львові повідомляють про запізнення потягів на невизначений час.

В агентстві також нагадали, що нещодавно на ст. Нігин Хмельницької області сталося зіткнення пасажирського поїзда № 139 Кам’янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. У результаті цієї транспортної події стався схід одного пасажирського вагона та локомотива.