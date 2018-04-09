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У Львівській області перекинулось близько 10 вантажних вагонів

9 квітня, 2018 - 11:23
Фото: УНН

На Львівщині, біля села Залвір‘я, що у Буському районі перекинулось близько десяти вантажних вагонів, повідомляє агентство УНН.

Наразі, рух пасажирських та вантажних поїздів, які проїжджають по цій ділянці призупинений.

На залізничному вокзалі у Львові повідомляють про запізнення потягів на невизначений час.

В агентстві також нагадали, що нещодавно на ст. Нігин Хмельницької області сталося зіткнення пасажирського поїзда № 139 Кам’янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. У результаті цієї транспортної події стався схід одного пасажирського вагона та локомотива.

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