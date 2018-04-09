У МОН нагадали, що дипломи з окупованих територій не мають юридичної сили

Документи про освіту, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в АР Крим, не мають юридичної сили на території України та інших держав. На цьому наголошується у роз'ясненні Мінстерства освіти та науки, оприлюдненому на сайті відомства.

"МОН України нагадує, що дипломи та інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та АР Крим, не визнаються та не мають юридичної сили ні в України, ні в інших країнах світу", - йдеться у повідомленні.

Водночас у міністерстві зауважили, що студенти, які розпочали навчання до 2014 року в закладах вищої освіти України на території Донецької та Луганської областей, що опинилась під окупацією, можуть продовжити навчання у будь-якому виші України.

Студенти, які проходили навчання після 20 лютого 2014 року в системі вищої освіти на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, можуть пройти в українських вишах атестацію для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання.

У МОН також наголосили, що вступники з окупованих територій Донбасу і Криму, які хочуть здобути українську освіту, можуть вступити до переміщених або уповноважених закладів вищої освіти за спрощеною процедурою. Для цього на базі зазначених вишів діятимуть освітні центри - планується, що цього року вони працюватимуть з 19 червня до 30 вересня.

Докладна інформація щодо вступу абітурієнтів з окупованих територій в українські університети - як за спрощеною процедурою, так і за звичайною - розміщена на сайті МОН.