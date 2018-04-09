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У Нігерії звільнили близько 150 заручників терористів "Боко Харам"

9 квітня, 2018 - 13:05
Фото: Reuters

У Нігерії в ході спеціальної операції звільнили 149 заручників із полону радикального ісламістського угрупування "Боко Харам".

Про це повідомляє агентство Al Jazeera.

Заступник прес-секретаря нігерійської армії Оньяма Нвачуку повідомив, що в ході спецоперації в комуні Ерімарі-Кура було звільнено 149 заручників: 54 жінки та 95 дітей.

Також чиновник зазначив, що під час звільнення бранців, нігерійській армії вдалось вбити трьох бойовиків і ще п'ятьох - затримати.

Як повідомлялося, 19 лютого бойовики «Боко Харам» напали на селище у штаті Йобе у Нігерії і викрали 110 школярок. Згодом повідомлялось, що армія Нігерії звільнила більшість дівчат. П'ятеро дітей не вижили і ще одна дівчина-християнка, яка відмовилася прийняти іслам, залишається у полоні.

Нагадаємо, "Боко Харам" — радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру. Організація заснована в 2002 році Мохамедом Юсуфом і ставила за мету побудову ісламської держави із законами шаріату.

Джерело: День

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