У Нігерії звільнили близько 150 заручників терористів "Боко Харам"

У Нігерії в ході спеціальної операції звільнили 149 заручників із полону радикального ісламістського угрупування "Боко Харам".

Про це повідомляє агентство Al Jazeera.

Заступник прес-секретаря нігерійської армії Оньяма Нвачуку повідомив, що в ході спецоперації в комуні Ерімарі-Кура було звільнено 149 заручників: 54 жінки та 95 дітей.

Також чиновник зазначив, що під час звільнення бранців, нігерійській армії вдалось вбити трьох бойовиків і ще п'ятьох - затримати.

Як повідомлялося, 19 лютого бойовики «Боко Харам» напали на селище у штаті Йобе у Нігерії і викрали 110 школярок. Згодом повідомлялось, що армія Нігерії звільнила більшість дівчат. П'ятеро дітей не вижили і ще одна дівчина-християнка, яка відмовилася прийняти іслам, залишається у полоні.

Нагадаємо, "Боко Харам" — радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру. Організація заснована в 2002 році Мохамедом Юсуфом і ставила за мету побудову ісламської держави із законами шаріату.