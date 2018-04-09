У Німеччині під час знешкодження бомби часів Другої світової евакуювали понад 26 тис. людей

У німецькому місті Падерборн у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія у неділю, 8 квітня, пройшла операція зі знешкодження британської авіабомби часів Другої світової війни. Були евакуйовані понад 26 тисяч осіб, повідомляє DW.

Це найбільша евакуація жителів міста за весь післявоєнний час, йдеться у повідомленні. До проведення операції залучались понад 1000 співробітників пожежної служби, поліціїта інші фахівці.

На час розмінування у місті була оточена територія радіусом 1,5 кілометра - в тому числі дві лікарні, кілька будинків престарілих, університет і частину історичного центру. Ще у двох лікарнях людям довелося переміститися на безпечну територію. При евакуації загинув літній пацієнт однієї з лікарень, який страждав від тяжкого захворювання. Поліція інформує про хід операції на своїй сторінці у Twitter.

Бомбу вагою в 1,8 тонни виявила півтора тижні тому в саду свого будинку сім'я, яка проживає в центрі Падеборна. Небезпечна знахідка, начинена 1,5 тонни вибухівки, знаходилась на глибині 80 см від поверхні землі, йдеться у повідомленні.

Das Gebiet der #evakuierungpb ist nun menschenleer und die Entschärfer der #PBbombe können wieder an die Arbeit. Wir drücken Euch die Daumen! #polizeipaderborn #bombenfundpaderborn pic.twitter.com/LFGIHYVtvM

— Polizei NRW PB (@polizei_nrw_pb) 8 апреля 2018 г.

Зазначається, що останнім часом в містах Німеччини все частіше знаходять снаряди часів Другої світової війни. Найбільша евакуація в історії післявоєнної Німеччини пройшла 3 вересня 2017 року у Франкфурті-на-Майні через британську авіабомбу, що не розірвалась, знайдену при проведенні будівельних робіт у студентському містечку Університету імені Гете. Свої будинки тимчасво покинули більше 60 тисяч жителів.