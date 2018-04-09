У США шкільний автобус потрапив у ДТП, постраждали близько 40 дітей

В американському штаті Нью-Йорк в неділю, 8 квітня, шкільний автобус врізався в проліт естакади.

Унаслідок цього близько 40 дітей зазнали травм, передає ABC News.

"Нам дуже пощастило. Це могла би бути трагедія", – коментує подію поліцейський Девід Канделарія.

Поліцейський також додав, що двоє людей зазнали серйозних травм, п'ятеро – помірних, решта зазнала легких травм.

Наголошується, що внаслідок зіткнення в автобусі знесено дах і розбито шибки. Повідомляється, що підлітки (всі віком від 16 до 18 років) повернулися з поїздки Європою і їхали на зустріч з батьками в місцевому торговельному центрі.