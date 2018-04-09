У Вірменії пройшла інавгурація новообраного президента

Обраний президент Вірменії Армен Саркісян, вступаючи на посаду глави держави, проголосив в понеділок присягу народу, повідомляє агентство Новини-Вірменія.

В ході спеціального засідання Національних Зборів глава держави склав присягу, поклавши праву руку на Євангеліє VII століття і Конституцію Вірменії.

"Вступаючи на посаду Президента Республіки, клянусь бути вірним Конституції Республіки Вірменія, при здійсненні своїх повноважень бути неупередженим, керуватися тільки загальнодержавними і загальнонаціональними інтересами і вкласти всі свої сили в справу зміцнення національної єдності. Бог мені помагає!", - приніс присягу Армен Саркісян .

Главу держави благословив Католікос всіх вірмен Гарегін Другий.

У Вірменії в понеділок проходить церемонія інавгурації обраного парламентом країни четвертого президента Вірменії Армена Саркісяна.

Чинний президент Вірменії Серж Саргсян, який очолює правлячу Республіканську партію Вірменії, двічі обирався головою держави. На другий термін Саргсян був обраний на виборах 18 лютого 2013 року.

Вірменський парламент 90 голосами "за" і 10 голосами "проти" обрав 2 березня 2018 року Армена Саркісяна четвертим президентом Вірменії.