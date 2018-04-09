Українка Ястремська встановила персональний рекорд в рейтингу WTA

В оновленому рейтингу WTA тенісистки з України змінили позиції.

Кращим проривом відзначилася Даяна Ястремська, передає УНН.

Минулого тижня 17-річна тенісистка вперше в кар'єрі провела матч на турнірах WTA Premier (в основну сітку в Чарльстоні українка потрапила як lucky loser). Завдяки цьому дебюту Ястремська встановила новий рекорд в рейтингу, додавши шість рядків - 158-е місце. Раніше кращим результатом спортсменки була 163 сходинка.

Лідер жіночого тенісу нашої країни втрималась на 4-й сходинці. Леся Цуренко втратила один щабель – 41, Катерина Козлова залишилась на 66 місці, а Катерина Бондаренко втратила дві сходинки – 78.

Примітно, що попри перемогу на турнірі в Джексоні Ангеліна Калініна втратила чотири рядки – 166.