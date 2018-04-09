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Уряд Сирії планує розпочати переговори з повстанцями у Східній Гуті, - ЗМІ

9 квітня, 2018 - 15:41
Фото: Reuters

Уряд Сирії хоче найближчим часом розпочати переговори із бійцями ісламістського повстанського угруповання "Джейш аль-Іслам" у регіоні Східна Гута. Про це повідомляють державні сирійські ЗМІ в неділю, 8 квітня, з посиланням на речника уряду, передає  Deutsche Welle.

Раніше угруповання саме просило про переговори. "Джейш аль-Іслам" частково контролює місто Дума у Східній Гуті. Решта цього регіону впродовж останніх тижнів перейшла під контроль урядових військ.

Як повідомлялося, раніше, 1 квітня, представники Росії заявляли, що домовилися про евакуацію повстанців і цивільних осіб з міста Дума. Наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги анклаву, що перебував під контролем повстанців.

Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням та обстрілами. Нещодавно представники гуманітарних організацій звинуватили сирійський уряд у використанні хімічної зброї під час бомбардувань Думи. Від початку наступальної операції, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинуло понад 1,6 тисячі осіб.

Джерело: Deutsche-Welle

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