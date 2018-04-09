В Індії шкільний автобус злетів у прірву, загинуло 27 дітей

У північному штаті Індії Гімачал-Прадеш шкільний автобус злетів у прірву.

Про це повідомляє The Times of India.

Відзначається, що внаслідок події щонайменше 30 осіб, серед яких 27 дітей, загинуло. Серед загиблих також 67-річний водій і дві вчительки.

Повідомляється, що кількість жертв може зрости, оскільки багато учнів залишаються заблокованими серед уламків автобуса.

У виданні відзначають, що автобус, який належить приватній школі, їхав з навчального закладу і розвозив дітей по домівках. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що у США шкільний автобус потрапив у ДТП, постраждали близько 40 дітей.