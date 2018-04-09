Ким би ти не був — будь краще.
Авраам Лінкольн, 16-й президент США, національний герой американського народу

Внаслідок ДТП у Тернопільський області загинули 3 людини

9 квітня, 2018 - 13:34
Фото: npu.gov.ua

У Тернопільській області легковик AUDI А6 вилетів із дороги в озеро, через що троє людей загинули, ще троє – госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Аварія сталася 9 квітня о 4:30 на автодорозі Збараж-Підволочиськ Водій 1998 року народження, уродженець Підволочиського району Тернопільщини на ділянці з ухилом на спуск та поворотом не обрав безпечної швидкості та виїхав за межі проїзної частини, через що автомобіль перекинувся і впав у став. На момент події в автівці перебували шестеро людей.

Внаслідок ДТП троє хлопців - водій в двоє пасажирів 2001 та 1995 років народження - загинули на місці.  Ще троє пасажирів отримали тілесні ушкодження. З них – два хлопці переохолодження, а дівчина перебуває в реанімації.

Джерело: День

Більше новин

В окупованому Криму маршрутка зіткнулась з потягом: 5 жертв
У Канаді кількість загиблих внаслідок аварії автобуса з хокеїстами зросла до 15 людей
У Канаді розбився автобус з хокейною командою, 14 людей загинули
У Румунії внаслідок падіння автобусу у річку загинули 9 людей
У Єгипті внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса загинули 7 людей
У Маріуполі сталося ДТП: 3 людини загинули, 2 постраждали

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 