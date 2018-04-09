Внаслідок ДТП у Тернопільський області загинули 3 людини

У Тернопільській області легковик AUDI А6 вилетів із дороги в озеро, через що троє людей загинули, ще троє – госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Аварія сталася 9 квітня о 4:30 на автодорозі Збараж-Підволочиськ Водій 1998 року народження, уродженець Підволочиського району Тернопільщини на ділянці з ухилом на спуск та поворотом не обрав безпечної швидкості та виїхав за межі проїзної частини, через що автомобіль перекинувся і впав у став. На момент події в автівці перебували шестеро людей.

Внаслідок ДТП троє хлопців - водій в двоє пасажирів 2001 та 1995 років народження - загинули на місці. Ще троє пасажирів отримали тілесні ушкодження. З них – два хлопці переохолодження, а дівчина перебуває в реанімації.