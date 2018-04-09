Внаслідок хіматаки у Сирії загинули щонайменше 60 людей, - медики

Щонайменше 60 людей загинули і понад 1000 людей постраждали в результаті хімічної атаки проти східної Гути. Про це повідомили у Союзі медичних організацій (UOSSM), передає видання Reuters.

У відомстві зауважили, що протягом останніх днів кількість загиблих зросла до щонайменше 60 людей, понад 1000 людей зазнали ушкоджень. При цьому очікується, що кількість жертв атаки продовжуватиме зростати.

"Їхня кількість продовжує рости, оскільки працівники з надання допомоги борються за доступ до підземних районів, до яких потрапив газ, і де сотні сімей шукали притулок", - наголошується у заяві.