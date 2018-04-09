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Вселенський Патріарх розповів, що молиться за мир в Україні

9 квітня, 2018 - 17:28
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко під час візиту до Туреччини провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Про це передає прес-служба Глави держави.

“Символічно, що наша зустріч відбувається у ці святкові дні, коли мільйони українців ідуть до Церкви. Для мене велика честь вітати Вас словами “Христос Воскрес!”, — відзначив Президент України.

Вселенський Патріарх привітав український народ зі святом Великодня.

“Ми молимось за мир в Україні”, - сказав він.

Президент України розповів про свою поїздку до Маріуполя і Волновахи напередодні Великодня, де люди потребують миру і припинення російської агресії.

Порошенко також відзначив важливість запровадження Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні, чого прагне український народ.

Нагадаємо, що Україну вперше запросили на зустріч глав МЗС країн Великої сімки.

Джерело: День

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