Єврокомісія і Польща сіли за стіл переговорів щодо питання судової реформи

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс прибув у понеділок до Варшави, аби обговорити з представниками польської влади нові пропозиції щодо змін до законів у системі судочинства.

Під час візиту брюссельський чиновник проведе зустрічі з главами Верховного та Конституційного судів, прем’єр-міністром, керівником МЗС та головою кабінету президента Польщі, повідомляє Укрінформ.

Візит відбувається в рамках діалогу між Брюсселем та Варшавою стосовно змін у системі судочинства Польщі, що викликали стурбованість у Єврокомісії.

Під час переговорів ітиметься про плани чергових змін до законів про суди загальної юрисдикції, Верховний та Конституційний суди, які запропонувала наприкінці березня Польща, аби поліпшити відносини з Єврокомісією.

“Ми віримо, що це буде кроком до зближення позицій уряду і Єврокомісії, а також до зниження напруги, яка виникла в минулі місяці”, - заявив голова канцелярії Ради міністрів РП Міхал Дворчик напередодні візиту Тіммерманса.

Проекти змін до законів про суди загальної юрисдикції та Верховний суд передбачають, зокрема, що міністр юстиції не зможе прийняти рішення про відкликання голови суду і його заступника без згоди колегії суду і Національної ради судочинства. Крім того, пропонується зрівняти терміни виходу на пенсію чоловіків-суддів і їхніх колег-жінок на рівні 65 років. Водночас, проект змін до нормативних актів, що регулюють роботу Конституційного суду РП, передбачає оприлюднення трьох рішень КС, які до цього часу не публікувалися.

Єврокомісія поки що не прокоментувала нові пропозиції правлячої партії PiS щодо змін у законах про судочинство. Утім, лідер PiS Ярослав Качинський нещодавно зазначив, що на 80% переконаний у швидкому врегулюванні суперечок між Варшавою і Брюсселем у контексті останніх пропозицій польської влади.

Як повідомлялося, Єврокомісія у грудні вирішила застосувати 7-у статтю договору ЄС проти Польщі і дала Варшаві три місяці на втілення рекомендацій щодо поліпшення ситуації з верховенством права. У комісії викликають застереження зміни у системі судочинства й ухвалення Польщею законів у цій сфері. Йдеться про раніше ухвалені закони про Конституційний суд та суди загальної юрисдикції, а також про закони про Верховний суд та Національну раду судочинства.

Санкції проти Польщі, зокрема позбавлення права голосу в ЄС, будуть неможливими, якщо проти цього виступить хоча б одна країна ЄС. Угорщина неодноразово заявляла, що не дозволить накласти санкції на Польщу.