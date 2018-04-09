За день бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО

Російсько-окупаційні війська, ігноруючи домовленості щодо повного припинення вогню на Донбасі, з початку доби здійснили 18 обстрілів, поранивши трьох українських бійців.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Від початку доби агресор здійснив 18 обстрілів українських опорних пунктів, при цьому вкотре застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами... Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Широкиного та Лебединського, а з 120 мм мінометів – поблизу Водяного. По захисниках Лебединського вівся вогонь з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, оборонців Широкиного, Талаківки, Кам’янки, Опитного та Водяного обстріляв з гранатометів різних систем.

Крім цього, великокаліберні кулемети окупанти застосували в районі Пищевика, а стрілецьку зброю – по захисниках Пісків та Шахти «Бутівка», зазначають у штабі.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали укріплення ЗСУ під Луганським. Під обстріл з гранатометів потрапили й українські опорні пункти неподалік Світлодарська та Катеринівки, поінформували у прес-центрі.