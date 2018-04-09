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Застосування хімзброї у Сирії є воєнним злочином, - Фріланд

9 квітня, 2018 - 09:31
Фото Reuters

Організатори хімічної атаки в Сирії мають відповісти за свій злочин. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, коментуючи інформацію про хімічну атаку у Східній Гуті, що призвела до загибелі десятків людей.

"Бойове застосування хімічної зброї є воєнним злочином. Канада разом із міжнародними партнерами усіма доступними методами вимагатиме притягнення до відповідальності за ці жахливі звірства. Винні у їх вчиненні повинні постати перед справедливістю, а масові вбивства безневинних цивільних мусять припинитися", - сказала Фріланд.

Вона також засудила Росію та Іран за підтримку кривавого режиму Башара аль-Асада. "Застосування режимом хімічної зброї є цілеспрямованою стратегією, направленою на тероризування місцевого населення та його примус до покори. Канада засуджує режим Асада та його прибічників – Росію та Іран – за неодноразові серйозні порушення прав людини й тривалі навмисні обстріли цивільних», - наголосила глава МЗС Канади.

Окрім цього, вона висловила захоплення рятувальниками та медичними працівниками, які працюють у Сирії. "Канада висловлює своє захоплення медичними працівниками та іншими організаціями, у тому числі "Білими шоломами", які невтомно працюють над порятунком життів постраждалих. Ми висловлюємо найщиріші співчуття родичам загиблих", - завершила Фріланд.

Як повідомлялося, у неділю стало відомо про загибель щонайменше 70 людей у результаті хімічної атаки в сирійському місті Дума. При цьому уряд Сирії назвав обвинувачення в хімічному нападі сфабрикованими.

У понеділок для обговорення цього інциденту збереться Рада Безпеки ООН.

Джерело: Укрінформ

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