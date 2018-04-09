Завтра Порошенко відвідає Німеччину на запрошення Меркель

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 10 квітня, відвідає Німеччину на запрошення Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"10 квітня 2018 року на запрошення Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель Президент України Петро Порошенко відвідає з візитом Німеччину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час візиту заплановані двосторонні переговори з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром, канцлером Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Як наголосили у прес-службі, Президент України стане одним із перших іноземних лідерів, який перебуватиме з візитом у Берліні після формування нового уряду та переобрання Ангели Меркель на посаду Федерального канцлера.