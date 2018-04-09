Жебрівський пропонує платити пенсії на окупованому Донбасі через Червоний Хрест

Україна може надати Червоному Хресту повноваження виплачувати пенсії пенсіонерам окупованого Донбасу.

Про це сказав губернатор Донецької області Павло Жебрівський в інтерв'ю DW.

"Я нещодавно зустрічався з представниками Червоного Хреста... Якщо Червоний Хрест візьме зобов'язання виплачувати на території, тимчасово окупованій Росією, пенсії і буде бачити, кому платить, то український уряд, я думаю, не буде заперечувати. Поки що механізмів, як без ідентифікації проводити виплати, ми не змогли ні з донорами, ні з ким відпрацювати", - сказав Жебрівський.

За його словами, серед зареєстрованих 3,3 мільйона пенсіонерів - внутрішньо переміщених осіб лише близько 200-250 тисяч постійно проживають на підконтрольній Україні території. Найбільше скарг надходить через те, що такі пенсіонери повинні приїжджати один-два рази на півроку у відділення "Ощадбанку", щоб проходити ідентифікацію. В іншому випадку виплата песнії може бути заблокована.

Жебрівський наголосив, що така ідентифікація необхідна саме для того, щоб пенсія нараховувалася справжнім отримувачам.

"На тій території українських банків немає. Держава Україна зберігає свої зобов'язання платити пенсії, але хоче бачити, кому платить, що виплата йде саме тій людині. Чи жива ця людина, чи ні? Чи карточка банківська в цієї людині, чи відібрали бойовики? Чи, вибачте мене, син-алкоголік, який замість батьків отримує пенсію, і залишає стареньких без засобів для існування!", - сказав Жебрівський.

Він зазначив, що особливо критична ситуація склалася з тим пенсіонерами на непідконтрольних територіях, які не мають змоги самостійно пересуватися і відповідно приїхати на контрольовану територію для проходження ідентифікації. Багато людей через острах також бояться це робити. За його словами, "на Донеччині це десь 300-350 тисяч осіб, які з різних причин наразі не отримують українські пенсії".