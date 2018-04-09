Журналісти оприлюднили докази причетності військового РФ до катастрофи МН17

Журналісти та міжнародні дослідницькі організації ідентифікували особу одного російського військовослужбовця, який підозрюється в причетності до теракту проти малайзійського Boeing МН17.

Про це повідомляє "Донбас.Реалії".

"Міжднародна слідча група і українські правоохоронні органи поки не називають імен людей, причетних до теракту проти малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17 влітку 2014 року. У той же час, журналісти і міжнародні дослідницькі організації ідентифікували як мінімум одного з фігурантів цієї справи. Мова про російського військового Сергія Дубинського", - йдеться у повідомленні.

У матеріалі зазначається, що радіоперехвати СБУ, відео очевидців та висновки Міжнародної слідчої групи допомогли відтворити маршрут російської зенітно-ракетної установки "Бук".

Згідно з цими даними, комплекс переміщався по території, яка тимчасово знаходиться під контролем бойовиків, у бік селища Першотравневого, звідки було зроблено постріл.

Крім того, журналісти наводять перехоплення розмов учасників теракту з позивними "Похмурий" і "Санич", що было оприлюднено СБУ. За словами керівника громадської організації "Європростір" Олега Батурина, справжнє ім'я "Похмурого" - Сергій Дубинський.

У даному розслідуванні вказується, то він є колишнім радянським, а потім російським військовим - полковником Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії. Батурин стверджує, що йому вдалося отримати документи, які стверджують, що на Донбасі Дубинський залишався чинним російським військовослужбовцям.

"Про це він засвідчив сам у своєму клопотанні до Південного військового округу Росії про видачу йому коштів на придбання житла як військовослужбовцю. Він у цьому клопотанні вказав свій особистий номер і період служби у збройних силах Радянського Союзу і Російської Федерації по грудень 2014 року", - розповів Батурин.

Крім того, повідомляється, що Дубинський ще до початку бойових дій жив у селі Велика Новосілка Донецької області. Сусід Дубинського підтвердив журналістам, що він дійсно служив у російській армії, а також розповів про його участь як мінімум в трьох збройних конфліктах.

Згідно з розслідуванням, перед початком бойових дій на сході України Дубинський поїхав з селища. За словами місцевих жителів, він придбав матері приватний будинок у сусідньому селищі. Останнім місцем проживання Сергія Дубинського в Україні став двоповерховий будинок у селі Сторожове.

Журналістам також вдалося поговорити з братом Дубинського Романом. Він розповів, що більше 10 років не спілкується з Сергієм. Також він підтвердив, що його брат служить у лавах російської армії і в 2014 році воював на боці бойовиків.

"Він мені сам подзвонив і сказав, що він "зараз в ДНР". Я кажу, "а що ти там робиш, сенс?" Я принципово не розумію. У мене інша позиція - повністю проукраїнська", - стверджує Роман.

Коли він прослухав записи СБУ з розмовою учасників теракту в 2014 році, вказав на схожість одного з голосу з голосом Сергія.