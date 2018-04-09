Зубко розказав, де в Україні найвищі темпи приросту надходжень до місцевих бюджетів

За підсумками першого кварталу 2018 року найвищі темпи приросту надходжень до загального фонду місцевих бюджетів демонструють Полтавська, Сумська та Волинська області.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

«Протягом січня-березня 2018 р. до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 51,6 млрд грн, що становить 24,8% від річних планових призначень, затверджених місцевими радами. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року становив 24%, або 10 млрд грн. При цьому у 13 областях забезпечено темп приросту надходжень вище середнього в Україні (найвищі темпи – у Полтавській, Сумській, Волинській областях)», – написав Зубко.

Він додав, що найбільший приріст забезпечений по податку на доходи фізичних осіб (28,4%, або 6,5 млрд грн) та єдиному податку (29,4%, або 1,6 млрд грн).

За даними Кабінету міністрів, у 2017 році доходи місцевих бюджетів зросли до 192 млрд грн, що на 31%, або 45,3 млрд грн більше порівняно з 2016 роком.