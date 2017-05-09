Акція "Безсмертний полк" є прикладом спекуляції на почуттях людей, - Порошенко

Акція "Безсмертний полк" - приклад витонченої спекуляції на почуттях людей. Таку думку під час виступу на присязі новобранців президентського полку і 101-ї бригади охорони Генштабу висловив президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні в Москві під час акції "Безсмертний полк" вони пообіцяли нести портрети російських бойовиків, яких вони послали на Донбас вбивати українців. Які з мечем до нас прийшли, а тому від меча й загинули. Це і є справжній символ так званої дружби у великих і лукавих лапках. І акція "Безсмертний полк" є прикладом витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Хотілося б, щоб це почули й ті українці, які повірили в щирість її організаторів, тому що її в Москві вигадали насправді не для того, щоб вшанувати пам'ять захисників, а для того, щоб російській експансії в сусідніх країнах допомагали не тільки живі", - сказав президент.

Зазначимо, що парад у Москві ще не почався. А ось в окупованому бойовиками Донецьку вже завершився, і там справді люди несли в руках портрети загиблих бойовиків Гіві і Мотороли. У Донецьку цього дня опинився ще й лідер байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр "Хірург" Залдостанов. Зазначимо, що раніше російських членів мотоклубу "Нічні вовки", які є основними організаторами і учасниками пробігу "Дороги перемоги — на Берлін", відмовилися пускати на територію деяких країн. Проте окремим мотоциклістам все ж вдавалося потрапити на територію Євросоюзу і доїхати до Берліна. Іншим учасникам пробігу, які є представниками низки європейських країн, включаючи Білорусь, дозволили безперешкодно перетнути польський кордон. В українській прикордонній службі відзначали, що стежать за пересуваннями байкерів, оскільки побоюються, що вони можуть проникнути в Україну з метою дестабілізації ситуації.

У Києві з акцією сьогодні також пов'язане деяке напруження. Люди з портретами хочуть пройти маршем, але члени ОУН ще кілька днів тому заявляли про те, що перешкоджатимуть ході. Тому сьогодні акція під посиленим наглядом поліції, а офіс ОУН в центрі Києва заблоковано. Проте періодично виникають сутички.

Нагадаємо, сьогодні колону учасників акції "Безсмертний полк" в Києві закидали димовими шашками біля офісу Добровольчого руху ОУН.

Про акцію читайте у блозі Сергія Грабовського "Безсмертний полк" московської орди".