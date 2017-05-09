Бойовики ІД заявили про вбивство російського офіцера в Сирії

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" поширили відеоролик, на якому зображується обезголовлення нібито російського офіцера розвідки в Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

Відео потрапило в мережу 9 травня. Воно триває 12 хвилин, люди розмовляють російською мовою.

На записі видно, як посеред пустелі одягнена в чорне людина з бородою закликає інших російських агентів здатися.

Бойовик ІД, який вчинив убивство сказав, "цей ідіот повірив обіцянкам своєї держави, котра обіцяла не відмовитися від нього у випадку взяття у полон".

Справжність відео поки не підтверджена.

Нагадаємо, в Іраку вбили одного з ватажків ІД.