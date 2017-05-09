CNN склала рейтинг 11 кращих туристичних місць України

Американська телекомпанія склала рейтинг 11 кращих туристичних місць України.

Про це пише CNN.

"Древні замки, приголомшуюча сільська місцевість, різноманітність ландшафтів і доброзичливе ставлення роблять Україну особливим місцем", - написали американські журналісти.

До списку увійшли Львів, Чернівці, Софійський парк в Умані, Київ, Мукачеве, Переяслав-Хмельницький, Харків, Чернігів, Одеса, Ужгород, Кам’янець-Подільський.

Так, автори рейтингу відзначили у Львові Старе місто "з вузькими вулицями, прекрасними церквами, чарівними музеями і привабливою атмосферою".