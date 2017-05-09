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CNN склала рейтинг 11 кращих туристичних місць України

9 травня, 2017 - 22:41
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Американська телекомпанія склала рейтинг 11 кращих туристичних місць України.

Про це пише CNN.

"Древні замки, приголомшуюча сільська місцевість, різноманітність ландшафтів і доброзичливе ставлення роблять Україну особливим місцем", - написали американські журналісти.  

До списку увійшли Львів, Чернівці, Софійський парк в Умані, Київ, Мукачеве, Переяслав-Хмельницький, Харків, Чернігів, Одеса, Ужгород, Кам’янець-Подільський.

Так, автори рейтингу відзначили у Львові Старе місто "з вузькими вулицями, прекрасними церквами, чарівними музеями і привабливою атмосферою".

Джерело: День
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