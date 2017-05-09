Держдеп США закликає продовжити реформи в Україні

Заступник помічника Держсекретаря США Бріджит Брінк зазначила, що для України важливо продовжити курс реформ.

Про це вона заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Вашингтоні, передає прес-служба українського МЗС.

"Заступник Помічника Держсекретаря Бріджит Брінк підкреслила незмінну позицію Адміністрації США щодо підтримки України, її суверенітету та територіальної цілісності. Вона також відзначила важливість продовження курсу реформ в нашій державі", - йдеться в повідомленні МЗС.

Брінк і Клімкін у посольстві України в США взяли участь у відзначенні 25-річчя дипломатичних відносин між Україною та Сполученими Штатами.

Нагадаємо, Клімкін знаходиться з робочим візитом у Вашингтоні. Він збирається обговорити безпекову ситуацію на сході України та її вплив на ситуацію в Європі.

Напередодні, 8 травня, Клімкін поклав синьо-жовтий вінок до меморіалу Невідомого солдата на Арлінгтонському національному цвинтарі у Вашингтоні.