Екзит-пол: На виборах президента у Південній Кореї перемагає демократ Мун Чже Ін

Демократ Мун Чже Ін здобуває перемогу на виборах президента Південної Кореї, про це свідчать опубліковані у вівторок дані екзит-полу, передає агентство "Ренхап".

Згідно з повідомленням агентства, за Мун Чже Іна проголосувало 41,1% електорату, за представника консервативної Партії вільної Кореї Хон Чжун Пхе 23,3%, за представника Народної партії Ан Чхоль Су - 21,8% виборців.

Нагадаємо, сьогодні у Південній Кореї пройшли дострокові президентські вибори.

Передвиборна програма 64-річного кандидата в президенти Південної Кореї містить м'якіший політичний курс щодо КНДР, реформи великих південнокорейських компаній на кшталт Samsung, і більше самостійності у відносинах зі США. Найбільшою популярністю ліволіберальний політик і колишній адвокат-правозахисник користується серед молодих виборців.