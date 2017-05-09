Facebook зобов’язали видаляти пости із “hate speech” після інциденту з Партією Зелених

Після інциденту із австрійським політиком Євою Главішніг,яка постраждала від повідомлень образливого змісту, які надходили до неї у мережі Facebook, Партія Зелених, яку представляє жінка, подала на компанію позов до суду. У процесі розгляду справи віденський суд визнав повідомлення, адресовані пані Главішніг такими, що несуть "мову ненависті" та суперечать "стандартам спільноти", передає Укрінформ.

Тому суд постановив, що Facebook має видаляти образливі пости не лише в Австрії, а й в усьому світі, зазначивши, що лише блокування такого контенту недостатньо.

"Це неймовірне досягнення", - прокоментував рішення суду спікер партії Дітер Брош. Він висловив сподівання, що Facebook змінить свою політику стосовно образливих публікацій, зважаючи на ймовірні позови у майбутньому.

Facebook, Twitter та інші соціальні мережі зазнали критики через те, що вони дуже повільно реагують на "мову ворожнечі" і недостатньо швидко знищують відповідні повідомлення.

Зазначимо, що в уряді Німеччини презентували законопроект, згідно з яким компанії можуть штрафувати на суму до 50 мільйонів євро, якщо вони не будуть видаляти пости із "мовою ненависті" та реагувати на скарги користувачів.