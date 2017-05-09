Мей обіцяє обмежити зростання цін на енергоносії

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла, у разі свого переобрання 8 червня, ввести обмеження на зростання цін на енергоносії, повідомляє Reuters.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла у вівторок ввести обмеження на внутрішні ціни на енергоносії, що знизить тарифи для 17 мільйонів родин, якщо вона буде переобрана 8 червня", - йдеться у повідомленні.

За останні десять років рахунки за електроенергію у Великій Британії подвоїлися і досягли приблизно 1 200 фунтів стерлінгів за рік, що викликало обурення у споживачів, які зіткнулися зі зростанням інфляції і гальмуванням зростання заробітної плати, а також викликало гнів політиків напередодні національних виборів.

У разі свого переобрання, Мей пообіцяла наказати регулятору енергетики "Ofgem" обмежити максимальні витрати стандартних змінних тарифів, які використовують дві третини споживачів електроенергії у Великій Британії.

Нагадаємо, що Мей пообіцяла майже втричі скоротити приплив мігрантів до Британії.