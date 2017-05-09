Могеріні: Євросоюз потребує змін, і вони вже здійснюються

Європейський Союз неідеальний і потребує змін і вони відбуваються вже зараз. Про це йдеться у привітанні Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні до Дня Європи.

Його текст опублікувала прес-служба Представництва ЄС в Україні.

"У сучасному світі наші друзі по всьому світу дивляться на нас. Вони дивляться на Європейський Союз як надійну суперсилу, що підтримує мир і розвиток людства. Можливо, вона така одна. Але це не означає, що ми ідеальні. До того далеко. Європейський Союз вимагає змін. Однак ці зміни є можливими і вже здійснюються. Вибір на користь сильної позиції Європейського Союзу в світі належить нам. Всі ми вибрали більш справедливу і безпечну Європу. Ось що ми святкуємо День Європи: майбутнє інститутів ЄС, а майбутнє кожного громадянина.

Щасливого Дня Європи", - зазначила Могеріні.

У вітанні зазначається, що майбутнє ЄС - це вибір, який належить кожному європейському громадянину і має значення для всього світу. У нинішньому році Союзу виповнюється 60 років.

На переконання Могеріні, в минулому році було зроблено більше кроків до безпеки Євросоюзу, ніж за минулі 60 років.

"Це те, чого вимагають як європейці, так і світове співтовариство", - зазначила вона.