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На акціях в Україні постраждали 8 правоохоронців

9 травня, 2017 - 16:01
Фото: прес-служба Нацполіції

Під час сутичок на заходах з відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні були поранені вісім правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"За оперативною інформацією, під час забезпечення безпеки учасників масових заходів отримали тілесні ушкодження вісім працівників поліції – по одному у Києві і Запоріжжі, ще шестеро - у Дніпрі", - йдеться у повідомленні.

Публічну безпеку на масових подіях сьогодні забезпечують близько 30 тисяч правоохоронців, зокрема 10 тисяч - у Києві.

Нагадаємо, під час акцій з нагоди 9 травня в Україні затримали 45 осіб.

 
              
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