На акціях в Україні постраждали 8 правоохоронців

Під час сутичок на заходах з відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні були поранені вісім правоохоронців.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
"За оперативною інформацією, під час забезпечення безпеки учасників масових заходів отримали тілесні ушкодження вісім працівників поліції – по одному у Києві і Запоріжжі, ще шестеро - у Дніпрі", - йдеться у повідомленні.
Публічну безпеку на масових подіях сьогодні забезпечують близько 30 тисяч правоохоронців, зокрема 10 тисяч - у Києві.
Нагадаємо, під час акцій з нагоди 9 травня в Україні затримали 45 осіб.