На акціях в Україні постраждали 8 правоохоронців

Під час сутичок на заходах з відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні були поранені вісім правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"За оперативною інформацією, під час забезпечення безпеки учасників масових заходів отримали тілесні ушкодження вісім працівників поліції – по одному у Києві і Запоріжжі, ще шестеро - у Дніпрі", - йдеться у повідомленні.

Публічну безпеку на масових подіях сьогодні забезпечують близько 30 тисяч правоохоронців, зокрема 10 тисяч - у Києві.