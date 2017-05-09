Наступний етап переговорів щодо Сирії розпочнеться 16 травня

Наступний раунд перемовин з урегулювання конфлікту в Сирії, що проводяться за посередництва ООН, розпочнеться 16 травня.

Відповідну заяву поширила увечері в понеділок, 8 травня, прес-служба спецпредставника ООН щодо Сирії Стаффана де Містури, передає інформагенція AFP.

Де Містура виступає також за якнайшвидшу імплементацію резолюції Ради безпеки ООН, що містить заклик до припинення вогню і політичного врегулювання конфлікту. Спецпредставник ООН висловив сподівання, що меморандум щодо створення в Сирії чотирьох зон безпеки, підписаний делегаціями Москви, Анкари й Тегерана в Астані, буде реалізовано в повному обсязі. На його думку, це "призведе до значної деескалації насильства й допоможе сформувати сприятливе середовище для політичних міжсирійських переговорів в Женеві ".

Як зазначається, попередні раунди переговорів завершилися без істотних результатів. Сторони проводили окремо перемовини за посередництва ООН: представник ООН розмовляв почергово як з урядовою делегацією, так і з представниками опозиції. Розпочинати прямі переговори, попри наміри це зробити, не вдавалося через безкомпромісні попередні умови як уряду, так і представників опозиції.

Підсумком попередніх раундів переговорів стало те, що сторони почали обговорювати запропоновані теми для діалогу. Йдеться про створення уряду національної єдності, розробку нової конституції, проведення нових виборів, та антитерористичні заходи. Мета переговорів - домогтися політичного розв'язання конфлікту, що триває з 2011 року та забрав життя сотень тисяч людей.

Паралельно з переговорами в Женеві, сторони також проводять перемовини в Астані за посередництва Росії, Туреччини та Ірану. У той час, коли перемовини в Женеві точаться навколо політичних аспектів врегулювання конфлікту, то в Астані йдеться про практичні питання дотримання режиму припинення вогню.

Нагадаємо, на днях в одній із зон безпеки у Сирії спалахнули нові бої між сирійською армією і повстанцями.