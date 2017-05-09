Небайдужі ужгородці взялися за відновлення іхтіофауни

За кілька днів їм вдалося зібрати понад 4.5 тисячі гривень, аби закупити мальок. Вони переконані, при правильному підході і небайдужості громадян, популяцію іхтіофауни вдасться відновити. Напередодні активісти запустили кілька сотень мальків коропа у міські водойми, зокрема на озері у парку "Перемога", Чорному озері, кар'єрі та каналі загальним обсягом у 50 кг. На зустріч небайдужим пішов і власник рибника, який, дізнавшись про ініціативу, зробив суттєву знижку.

Одним з ініціаторів кампанії відновлення іхтіофауни в обласному центрі Закарпаття є ужгородський рибалка Остап Палінчак. «Риби у водоймах дуже мало, на риболовлю як у ванну ходимо. Хочеться, щоб риболовля була цікавішою. 80% рибалок їздять за кордон ловити, там завжди є результат. Зараз зариблюємо коропом озера. Пізніше, якщо все буде добре, привезу судака в річку, і якщо знайду кошти, стерлядь» - розповів пан Остап. Ініціативу активно підтримують, навіть не рибалки долучаються, однак є й ті, хто каже "і так все виб’ють".

Активісти мають намір відновити біорізноманіття водойм міста, які постраждали від лютих морозів та цьогорічного мору. « Коропи досить добре нерестяться, справляються із фітопланктоном та у своєрідний спосіб фільтрують озера від заболочування. Окрім аматорської риболовлі, зарибнені озера є кормовою базою для пернатих, які облюбували наші водойми. Ужгородці сподіваються, що міська влада зверне увагу на занедбаність рекреаційних зон міста та розпочне їх облаштування у 2018 році. До прикладу, на Кірпічці потрібні днорозчищувальні заходи із застосуванням спецтехніки водгоспу. Нещодавно рибалки також запускали в озеро на Кірпічці білих амурів та карасів. Загалом ужгородці зібрали на зарибнення 4591 грн. Це трохи більше від потрібної суми, тому надлишок коштів вирішено спрямувати на закупівлю для Кірпічки додатково мальків судака» - розповів представник Громадської ініціативи «Кірпічка» Микола Яцков. Нагадаємо, «День» неодноразово писав про ужгородське озеро Кірпічку. У свій час містяни влаштовували акції протесту, аби зберегти водойму і зелену зону, яку мали намір забудувати (https://day.kyiv.ua/uk/news/ 070915-uzhgorodci-na-znak- protestu-napovnyly-vodoyu- miske-ozero).

Вікторія Жуйко, Ужгород