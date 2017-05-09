Палестина готова вести переговори з Ізраїлем “під протекцією США”, - Аббас

Під час переговорів з президентом Німеччини Штайнмаєром, президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив, що готовий до зустрічі із прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у випадку протекції з боку США. Аббас розглядає такі переговори у якості візиту “заради миру”, передає Радіо Свобода.

За словами Аббаса, який минулого тижня відвідав Вашингтон і зустрівся там із Трампом, палестинці радо чекають на майбутній візит президента США до Вифлеєма.

Трамп, як очікують, має відвідати Ізраїль 22 травня в перебігу першої закордонної поїздки на президентській посаді до низки країн. Він уже заявляв, що в перебігу цього візиту «обговорить шляхи просування до справжнього і тривкого миру між Ізраїлем і палестинцями».

Під кінець травня Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію, Ізраїль і Ватикан, 25 травня взяти участь у зустрічі НАТО у Брюсселі й по тому в саміті «Групи семи» на італійській Сицилії.