Під час акцій з нагоди 9 травня в Україні затримали 45 осіб

Під час заходів до 9 травня в Україні, в яких взяли участь 50 тисяч людей, правоохоронці затримали 45 осіб.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає УНН.

"Усього по державі в дану хвилину затримано 45 осіб", - сказав Яровий.

За його словами, під час заходів відбувалися локальні сутички у Запоріжжі, Одесі, Дніпрі і Києві. Акції охороняли 30 тисяч правоохоронців.

Зранку 9 травня в Запоріжжі біля будівлі мерії відбулися сутички між волонтерами та ветеранами АТО з одного боку та учасниками акції "Полк перемоги", які планували провести ходу центральним проспектом міста, з іншого.

У Дніпрі в результаті зіткнення біля Меморіалу Слави постраждали більше двох десятків людей. Колону жителів міста і прихильників опозиційних партій, які хотіли покласти квіти до Вічного вогню, зустріли близько сотні активістів, серед них ветерани АТО. Їхнє невдоволення викликали червоні прапори і партійна символіка. У сутичку втрутилася поліція.

Зіткнення відбувалися і в Одесі. Поліція затримала щонайменше чотирьох людей за використання забороненої символіки.

У Києві активісти ОУН, яких правоохоронці заблокували в офісі під час акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", закидали правоохоронців, учасників колони "Безсмертного полку" та журналістів димовими шашками, яйцями, пляшками. Один поліцейський отримав тілесні ушкодження. Столична поліція затримала 25 людей.