Показники забруднення повітря в Україні зросли на 7,7% за останній рік, - Держстатистики

За останній рік обсяги забруднюючих атмосферу викидів зросли на 7,7%. Таку інформацію оприлюднила Державна служба статистики України, передає УНН.

У Держстатистики відзначили, що загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в цілому по Україні у 2016 році у порівнянні з 2015 роком зріс на 7,7% і становив 3 млн 78,1 тис. тонн.

Крім того, у 2016 році в Україні викиди діоксину вуглецю у атмосферне повітря становили 150,6 млн тонн, що на 8,4% більше, ніж у 2015 році.

Так, за звітний період найбільшу обсяг викидів забруднюючих речовин зафіксовано у Донецькій обл. — 981,4 тис. тонн, найменший — у Волинській обл. — 3,2 тис. тонн.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що за даними Держстату ВВП України у 2016 році збільшився на 2,3%.