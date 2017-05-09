Поліція заблокувала офіс руху ОУН у Києві під час акції "Безсмертний полк"

Поліція заблокувала на вулиці Мазепи в Києві офіс організації "Добровольчий рух ОУН", яка планувала завадити проведенню акції "Безсмертний полк".
Про це повідомляє прес-служба руху.
Представники руху заявляють, що правоохоронці почали штурм штабу і "ламають двері".
До офісу нікого, враховуючи журналістів, не пускають, наразі мусора
Напередодні активісти скликали "всіх патріотів" на 9:00 9 травня до станції метро "Арсенальна", щоб "зустріти вату по-козацьки".
Нагадаємо, "День" писав про значення акції "Безсмертний полк".
Джерело: День