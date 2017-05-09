Посольство України у США відзначило 25-річчя дипломатичних відносин між країнами

Церемоніальне погашення ювілейної поштової марки, присвяченої річниці дипломатичних відносин між Україною та США, відбулось сьогодні в українському посольстві. Дизайн марки розробляли спеціалісти із самого посольства, повідомляють на офіційному сайті МЗС України.

В урочистості взяли участь Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Посол України в США Валерій Чалий, Заступник Помічника Держсекретаря США Бріджит Брінк, Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, Керівний директор Поштової служби США Франка Дейвіс, представники офіційних та експертних кіл, а також української громади США.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму зверненні наголосив на особливому внеску Сполучених Штатів у розвиток України з часу здобуття незалежності та закликав до подальшого поглиблення стратегічного партнерства.

Посол України Валерій Чалий подякував Адміністрації, Конгресу США та українській діаспорі за незмінну підтримку України.

Заступник Помічника Держсекретаря Бріджит Брінк підкреслила незмінну позицію Адміністрації США щодо підтримки України, її суверенітету та територіальної цілісності. Вона також відзначила важливість продовження курсу реформ в нашій державі.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про заяву Держсекретаря США Тіллерсона про те, що Україна є надійним партнером США у Радбезі ООН.