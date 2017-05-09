Сапер із Полтави загинув під час розвідувальної операції в АТО

Сьогодні надійшла сумна звістка зі сходу країни: в російсько-українській війні загинув військовослужбовець із Полтави Ростислав Чипенко. Про це на сторінці у Facebook повідомила голова ГО «Команда небайдужих» Наталія Гранчак.

8 травня внаслідок спрацювання вибухового пристрою старший сапер інженерно-саперного взводу 90-го батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади 38-річний Ростислав Чипенко отримав осколкові поранення, від яких помер. У бійця залишилися батьки, дружина, діти.

Як зазначила Наталія Гранчак, тіло військовослужбовця мають привезти до Полтави надвечір 10 травня. Прощання з Героєм відбудеться у Свято-Успенському кафедральному соборі 11 травня.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава