США перенесли дату обговорення виходу із Паризької кліматичної угоди

Зустріч представників влади США щодо вирішення питання про розірвання з боку Штатів Паризької кліматичної угоди, перенесли через неузгодженість розкладу. Нарада, за попередніми даними, повинна була відбутися сьогодні, передає Reuters.

Під час обговорення у Білому домі повинні були бути присутні основні представники президента Трампа. Їх мета - вирішення внутрішніх суперечностей щодо того, чи повинен Трамп дотриматись даної під час передвиборчої кампанії обіцянки щодо виходу США із зони дії Паризької угоди.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про основні завдання своєї адміністрації , виголошені Трампом у Конгресі.