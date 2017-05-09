США та ЄС мають сильне й міцне партнерство, - Тіллерсон

Сполучені Штати привітали країни Європейського Союзу з Днем Європи, який відзначається 9 травня, наголосивши, що цінують міцне партнерство, усталені економічні зв'язки та взаємне прагнення до вирішення питань глобального характеру.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Рекса Тіллерсона, оприлюдненій у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"Сполучені Штати і Європейський Союз мають сильне й міцне партнерство, засноване на наших спільних демократичних цінностях, міцних економічних зв'язках і взаємному прагненню до розв'язання глобальних проблем", - наголошується в документі.

При цьому підкреслюється, що у Вашингтоні "високо цінують роль Євросоюзу в забезпеченні миру, безпеки, прав людини й процвітання в Європі та в усьому світі". У цьому зв'язку також наголошується, що ЄС є "дуже важливим партнером в боротьбі з тероризмом і екстремізмом".

Крім того наголошується, що взаємна торгівля та інвестиції, на частку яких припадає майже половина світового виробництва і одна третина світової торгівлі, посилюють міцні зв'язки і створюють мільйони робочих місць по обидва боки Атлантики.

"Ми цінуємо міцну дружбу і співробітництво між Сполученими Штатами і Європейським Союзом", - підсумовується в заяві.

Нагадаємо, що Євросоюз потребує змін, і вони вже здійснюються.