Суд у Нідерландах: РФ свідомо довела "ЮКОС" до банкрутства

Суд у Нідерландах встановив, що Росія свідомо довела до банкрутства нафтову компанію ЮКОС, висунувши до неї вимогу сплатити завеликі суми податків.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як вирішив Апеляційний суд Амстердама, законодавство Нідерландів не дозволяє визнати банкрутство компанії ЮКОС 2006 року. Відтак, призначений у Росії ліквідатор не мав права продавати акції її нідерландського підрозділу Yukos Finance BV.

Колишній гендиректор ЮКОСу Стів Тід у заяві з приводу цього рішення наголосив, що суд в Амстердамі викрив численні маніпуляції юридичним процесом й ігнорування верховенства права з боку Росії.

Нагадаємо, що суд Польщі вимагає від РФ $2,3 млн.