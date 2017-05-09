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Трамп назвав умову, за якої зустрінеться з Кім Чен Ином

9 травня, 2017 - 11:46
Фото Reuters

В Адміністрації президента США заявили, що Дональд Трамп готовий до зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в Америці, якщо КНДР відмовиться від ядерних і ракетних програм. Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела.

"Зустріч з Кім Чен Ином є однією з пропозицій, які виникли в ході переговорів Сполучених Штатів з китайськими офіційними особами про те, як вирішити проблему з північнокорейською ядерною програмою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в адміністрації Трампа заявили, що США не буде вдаватися до військових дій і забезпечать гарантію безпеки для режиму Кім Чен Ина, якщо в Північній Кореї припинять розробку озброєнь.

Раніше Китай заявив, що виступає проти розгортання американської системи ПРО в Південній Кореї.

 
              
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