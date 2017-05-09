Трамп продовжив санкції проти Сирії

Президент США Дональд Трамп поінформував Конгрес про продовження на один рік санкцій та інших заходів щодо влади Сирії, передає DW.

"Жорстокість і репресії стосовно сирійського народу, який вимагає свободи і створення репрезентативного уряду, не тільки загрожують сирійцям, а й створюють нестабільність у всьому регіоні", - йдеться в документі на сайті Білого дому.

Крім того, Трамп вказав на використання урядом сирійського президента Башара Асада хімічної і біологічної зброї.

Дії влади в Дамаску, як йдеться у заяві президента США, "як і раніше заохочують зростання екстремізму і релігійної нетерпимості, а також становлять загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів".

Також американський президент "засудив застосування Дамаском насильства, вчиненого з особливою жорстокістю, і порушення прав людини".

Він закликав Асада дотримуватися режиму припинення вогню, щоб створити умови для доступу гуманітарних організацій, і допустити зміну влади в країні.