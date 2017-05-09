Турецький лоукостер подвоїв кількість рейсів з Києва до Анкари

Турецький лоукостер Pegasus Airlines з 29 травня переведе рейси Київ - Анкара на щоденну основу, збільшивши частоту польотів з нинішніх чотирьох рейсів на тиждень.

Про це повідомляє AviaNews.com.

Відповідно до системи бронювання, додаткові рейси з'являться щосереди, щочетверга і щосуботи з Анкари і щосереди, щоп'ятниці та щонеділі з Києва. Всі вони виконуватимуться в нічні години.

Зазначимо, что турецький лоукост почав літати до київського аеропорту "Жуляни" з Анкари з грудня 2016 року.