У Херсоні до 9 травня пройшли два мітинги, обійшлося без сутичок

Сьогодні, 9 травня, у Херсоні відбулися урочисті заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Загалом у них взяли участь понад тисячу осіб. Головною відмінністю цьогорічного 9 травня стала відсутність військового параду.

Один із мітингів зібрали представники партії «Опозиційний блок» та колишні комуністи на площі Героїв біля обласного театру. Одні принесли чимало партійної символіки, інші – червоні прапори без позначок. Дві групи одного мітингу намагалися відокремитись одна від одної, хоча в натовпі звучала одна риторика. Мітинг під червоними прапорами скандував звичні радянські гасла про війну, люди несли плакати з написами «Спасибо деду за победу», «Мы помним подвиг наших дедов» та інші. Крім того, вони долучилися до акції «Безсмертний полк» і тримали в руках портрети радянських військових. Це були переважно відомі діячі минулого, а не рідні учасників сьогоднішньої акції, про що люди зізнавалися на камеру. В натовпі з комуністами і «Опозиційним блоком» були помічені учасники сепаратистських мітингів у Херсоні часів 2014-2015 років. Всього перший мітинг зібрав близько півтисячі учасників.

Біля Алеї героїв на вул. Перекопській зібрався другий мітинг. Тут переважно були представники влади, військові ЗСУ, місцеві активісти з українськими прапорами та паперовими маками на одязі. Після покладання квітів та виступу офіційних осіб, більша частина учасників другого мітингу рушила до парку Слави. Інша частина другого мітингу вийшла на зустріч учасниками першого, які саме проходили вулицею Перекопською також у напрямку парку Слави.

Аби не допустити сутичок, подібних до тих, що сталися в Херсоні 1 травня, у центрі міста і по маршруту учасників обох мітингів патрулювали кілька сотень поліцейських. Коли мітинги ідеологічних противників зустрілися, поліцейські взяли комуністів і опоблоківців у щільне кільце, відокремивши дві групи людей. Між ними виникали спори, лунали образливі викрики, однак фізичних сутичок і постраждалих вдалося уникнути.

На набережній парку Слави де відбувся традиційний мітинг з виступом представників обласної і міської влади, після чого присутні поклали квіти до пам’ятника невідомому солдатові. На заході було близько десяти ветеранів Другої світової війни, серед яких двоє – безпосередні учасники звільнення Херсона. Тут же був організований концерт з піснями часів Другої світової війни.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора