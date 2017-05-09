У квітні українці одержали 13,2 млн грн на утеплення житла

У квітні урядовою програмою "Теплі кредити" скористалися майже 60 ОСББ, які одержали на утеплення житла 13,2 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства енергоефективності.

"Стрімкий ріст попиту на Урядову програму демонструє і квітень загалом. Так, у квітні майже 60 ОСББ одержали на утеплення житла 13,2 млн грн, що майже утричі більше ніж у березні. Фактично, попит у 2017 році виходить на рівень рекордних показників кінця 2016 року", - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, з початку дії програми "теплих" кредитів нею скористалося вже 755 ОСББ, які залучили на енергоощадні заходи 98,5 млн гривень.

Програма компенсує частину вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності.

Раніше повідомлялося, що програмою скористалися понад 200 тисяч українських родин.