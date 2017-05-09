У Києві учасників акції "Безсмертний полк" закидали димовими шашками

Колону учасників акції "Безсмертний полк" в Києві закидали димовими шашками біля офісу Добровольчого руху ОУН, передає УНН.

Після того, як колона почала рух і дійшла до офісу ОУН на вулиці Мазепи, де заблоковані активісти, з вікон другого поверху учасників акції "Безсмерний полк" закидали димовими шашками, пляшками, картоплею і яйцями.

Представники ОУН кричать "Ганьба!", вони в балаклавах. Поліція продовжує блокувати вхід в будівлю офісу. Учасників акції продовжуть закидувати.

Про зіткнення біля станції метро Арсенальна повідомляє РБК-Україна. За даними агентства, сутичка сталася між громадськими активістами та людьми у військовій формі. У одного з противників акції одяг з символікою батальйону "Донбас". Ті, хто протестують проти ходи колони, тримають в руках плакати з інформацією про репресії радянської влади під час Другої світової.

Нагадаємо, "День" писав про значення акції "Безсмертний полк".